Svi Zidanovi gresi, na listi i Jović! Mediji grme, Garet Bejl će se poslednji smejati! Ovo je njegov plan...

Madridski mediji i dalje na naslovnim stranama kritikuju Zidana, kako rekosmo i posle svega što je napravio, nije dovoljno dobro, ispadanje iz Lige šampiona je pokrenulo pitanja i sumnje.



On je odbacio sve navode da će napustiti klub, ali mediji insistiraju da bi mogao da se preseli u PSŽ, mada je to teško očekivati.



Zameraju mu na promeni taktike, sezoni Azara na kome je insistirao, kupovini Jovića koji je, po Špancima promašena investicija, ostavljanju Vinisijusa van tima, strahu koji je ekipa pokazala protiv Sitija na startu meča.



Uz to, dovode u pitanje i odbijanje da dovede iskusnijeg napadača, kao zamenu za Benzemu prošle zime jer je Francuz izneo sezonu na svojim leđima, da nije bilo njega, titula bi i sada bila u Barseloni.



Recimo i to da analize pokazuju da je Gvardiola dobio bitku na sredini, da mnogi smatraju da je taktički Zizu potpuno nadigran što mu se retko dešava, da je Kazemiro imao loptu u nogama, a to uvek loše završi po Real, bez pravog organizatora igre.







I na kraju Bejl.



Zidanov odnos sa Bejlom je naišao na određeno neodobravanje igrača, iako se Velšanin ponaša loše i nema mnogo prijatelja u svlačionici. Ali to da ne dobija šansu, da je sprečen njegov odlazak u Kinu, a da se Zidan nije usprotivio Perezu prošlog leta jer se bojao zbog povrede Asensija je podelilo tim.







Od tada Garet Bejl je u ratu, kada je pristao da ode za veliki novac, Real je u poslednji čas stopirao. Sada Velšanin neće da ode ni po koju cenu, nije mu problem da sedi na klupi, ni na tribinama dve godine za ogromnih 35 miliona neto. Jedino što bi moglo da se desi je da mu Real isplati neku ogromnu odštetu, pa da onda ode kao slobodan igrač, što klub neće uraditi. Poslednjih sedam mečeva Bejl nije odigrao ni minut, od restarta, dva puta se pojavio na terenu, jednom kao starter protiv Majorke, i poslednjih pola sata protiv Eibara.