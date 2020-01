Svi se pitaju - može li Liverpul kao Arsenal?

Fudbaler Liverpula Endi Robertson rekao je danas da se nada da njegov tim može da završi kalendarsku godinu bez poraza i da bi takav rezultat pokazao karakter i mentalitet njegovih saigrača.



"To bi mnogo toga reklo, pre svega o našem mentalitetu, pa tek onda o kvalitetu i veštinama koje posedujemo. Imamo mnogo utakmica, igramo u ritmu subota - utorak i to je veoma naporno", rekao je Robertson za klupski sajt.



Poslednji poraz Liverpul je zabeležio 3. januara 2019. godine, kada su poraženi od Mančester sitija. Sada ih očekuje duel sa Šefildom, a fudbaleri londonskog kluba imaju priliku da nastave niz bez poraza i zaokruže kalendarsku godinu na taj način.



"Prošle sezone smo otišli daleko u Ligi šampiona, ali ne smemo da izgubimo fokus u Premijer ligi, to je jako važno. To je naš cilj i nadam se da možemo da ostanemo neporaženi", kazao je Robertson.



Liverpul je nedavno postao i klupski prvak sveta, ali je levi bek rekao da se nada da će njegov tim postići još veće uspehe narednih meseci.



"Bilo bi sjajno da kalendarsku godinu završimo bez poraza, ali ja bih radije da čitavu sezonu završimo na taj način, jer bi to značilo da bismo bili prvaci. Ali, pustićemo druge da razgovaraju o tome, nemamo vremena za gubljenje, moramo da idemo dalje", rekao je Robertson.



Liverpul se trenutno nalazi na prvom mestu na tabeli Premijer lige, s 55 bodova.



Narednu utakmicu izabranici Jirgena Klopa igraju u sredu protiv Šefilda na domaćem terenu.