Svi Konteovi gresi, šta će učiniti Inter?

Inter nastavlja sa Konteom, ali je poverenja sve manje. Naime, poraz u Madridu je šanse Intera za top 16 sve ona teorije, moraju ne samo da dobiju Real u narednom kolu posle pauze, već i da im ostali rezultati idu na ruku.



U prvenstvu, sedam bodova manje, nego u ovo vreme prošle sezone, u devet utakmica u svim takmičenjima Inter je pobedio u tri, a Handanović je primio 15 golova.



Sve ovo zabrinjava, tim pre što ekipa previše zavisi od Lukakua koji je povređen, a neki igrači poput Hakimija koji je dobro počeo, padaju u formi. I De Fraj igra loše, a on je oslonac odbrane, pa je jasno da je Konte u nevolji.



Zamera mu se insistiranje na nekim igračima u prelaznom roku, nije želeo Tonalija, ne koristi Eriksena, ali je doveo Vidala i Kolarova koji za sada nisu opravdali očekivanja.



Uz to, ponovo se postavlja pitanje zbog čega su Konteovi rezultati u Evropi loši kroz karijeru, da ne pominjemo Juve i Čelsi, ali za dve godine je sa Interom u Ligi šampiona odigrao devet mečeva, dobio tri. Stigao je do finala LE, ali to je ipak drugorazredno takmičenje.



Najviše brine ponovimo odbrana jer prošle sezone su primali manje od gola po utakmici u prvenstvu, sada je sve to mnogo gore, a nema Godina, sklonjen je i Škrinjar, praktično je sem De Fraja, poslednja linija skroz promenjena...







Nema ni govora o smeni, ali ako nastavi sa ovakvim rezultatima, jasno je da će ponovo biti aktivirana priča o Alegriju koga bi direktori i to je javna tajna, mnogo radije videli na klupi nego Kontea.