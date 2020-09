Portugalski fudbalski trener Nuno Espirito Santo produžio je ugovor sa Vulverhemptonom na još tri godine, preneo je danas Skaj Sport.



Santo je prošle sezone sa Vulverhemptonom zauzeo sedmo mesto u Premijer ligi.



On je trenersku karijeru počeo u portugalskom Rio Aveu. U karijeri je 46-godišnji trener još vodio špansku Valensiju i portugalski Porto.

Nuno Espirito Santo has committed his long-term future to Wolves by signing a new three-year-deal.



