Sve zbog televizije, nastavlja se PL, ali ovo će biti neverovatno uživanje za navijače iz fotelje!

Izgleda da su šefovi Premijer lige došli do rešenja. Ono je radikalno, cilj je da se spasi ne sezona, već novac. Naime, ne žele da izgube ugovor od 3 milijarde funti koje dobijaju za TV prenose, pa kraj lige nije opcija.



Šta jeste?



Da se odigraju sve preostale utakmice 92 do kraja šampionata. Sve će biti prenošenje na televiziji. Igralo bi se bez publike, na svaka tri dana, možda i po par utakmica na istom terenu, bez publike.



U opticaju će biti tek dva ili tri stadiona i to u Midlendsu, dakle verovatno Birmingemu, Lesteru, možda i Stouku, a manji broj terena bi značio manji broj ljudi uključenih u organizaciju i manji rizik.



Cilj je da sve bude prenošeno i time se ispune uslovi iz ugovora sa televizijom. Englezima je ostalo više utakmica nego Špancima i Italijanima i oni su ovo pomenuli na video konferenciji sa UEFA, da najverovatnije neće moći da do kraja juna završe takmičenje.











O revolucionalnom predlogu sutra će biti raspravljano na sastanku klubova Premijer lige.