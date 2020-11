Nije Pol Pogba u Mančester junajtedu ono što je bio u Juventusu, daleko je od njegovog najvećeg kvaliteta, a o tome je govorio i selektor reprezentacije Francuske, Didije Dešan.



"Znam Pola dobro, a i on zna ekipu dobro. On je u situaciji gde ne može da bude srećan u klubu, ni sa minutima na terenu, ni sa pozicijom na kojoj igra", rekao je danas Didije Dešan.



Sve ovo je izazvalo gnev navijača Mančester junajteda.



Oni su tokom dana objavili dosta komentara o tome kako Pol Pogba ne zaslužuje da bude starter, a bilo je i onih koji jedva čekaju da dođe do njegove prodaje.



Uglavnom, komentar Didijea Dešana koji je samo odmogao Mančester junajtedu i Polu Pogbi...