Sve utakmice Lige šampiona u jednom gradu, Ronaldo najveći pobednik?

Još uvek nestrpljivo iščekujemo taj 17. jun i konačno zasednje UEFA i odluku o nastavku Lige šampiona.



Već danima se spekuliše da je UEFA sve bliža odluci da posle preostala četiri revanša osmine finala, do kraja sve utakmice budu u jednom gradu.



Plan je da i mečevi četvrtfinala, kao i polufinala budu na jedan meč i to u Lisabonu, iz sigurnosnih razloga.



Kadena SER piše da je UEFA praktično otpisala mogućnost da Istanbul ostane domaćin finala, jer pandemija uzima maha u Turskoj i taj grad jednostavno nije bezbezdan za ovakvu organizaciju.



Uz to, Istanbul i sam smatra da je finale bez prisustva navijača veliki finansijski trošak i da će biti kontraproduktivno i neisplativo.



Ukoliko se sve utakmice do kraja budu igrale u Lisabonu, posebnu motivaciju imaće Kristijano Ronaldo, koji će se vratiti u "svoj" grad, gde je napravio prve fudbalske korake u Sportingu, ali i već jednom osvojio Ligu šampiona, pošto je sa Real Madridom 2014. godine pobedio Atletiko rezultatom 4:1.







Podsetimo, Juventus bi najpre morao da pobedi Lion i nadoknadi 0:1 iz prvog meča, da bi uopšte razmišljao o nastavku takmičenja.







Takođe, svoje mečeve osmine finala treba još da odigraju i Barselona - Napoli (1:1), Bajern Minhen - Čelsi (3:0) i Mančester Siti - Real Madrid (1:2), dok su u četvrtfinalu već PSŽ, Atletiko Madrid, Atalanta i RB Lajpcig.