Sve što ste hteli da znate o "El Klasiku", a niste imali koga da pitate

Malo je toga što nije rečeno o "El Klasiku", na ovim stranicama, ali i na našem portalu sportske.net imali ste priliku da pročitate veliki broj priča i manje poznatih stvari o najvećoj utakmici na svetu.



Zbog čega je najveća, iako će se recimo Argentinci usprotiviti navodeći duel Boke i Rivera kao "Superklasko".



Pre svega zbog hajpa koji je povezan sa planetom, ne postoji kutak zemljine kugle u kojoj se u subotu neće gledati duel Barselone i Reala. Sva meritorna istraživanja pokazuju da računajući i Aziju gde je engleski fudbal duboko ukorenjen, "El Klasiko" uvek privuče najviše ljudi. Real je oduvek bio globalna stvar, Barselona to postala u ovom veku, kada je izašla iz okvira Katalonije prosto proglasila da pripada svima, što je postala nova mantra onih koji za sebe tvrde da su "više od kluba".



Recimo da najveći derbi na svetu, baštini nešto od "Old Firma" i kada je politička netrpeljivost i animozitet van fudbala u pitanju. Naravno, nije tako počelo, ali od Franka naovamo je postalo kontanta koju čak ni smrt "Kaudilja" nije poljuljala. Jer, on je bio samo pokrivač katalonskog nacionalizma, a događaji u poslednjih nekoliko godina pokazuju da je u pokrajini taj sentiment ostao netaknut i u našem veku.













Ono sa čim se navijači Barselone nikada neće složiti je da njima derbi više znači. Ali većina igrača sa ovih prostora koji su nastupali za Real kažu da je to tačno, da Real Barselonu ne vidi na takav način kao što je slučaj u Kataloniji. Naravno, za njih je to najveći protivnik, ali sami navijači mržnju često dele na Barselonu i Atletiko, a i pre Florentina Pereza, "Beli" su se uvek trudili za razliku od medija da gase požar, umesto da dolivaju ulje na vatru.









Prvi derbi je 1902. dobila Barselona, ali je prvi ligaški meč 1929. kada je osnovana liga dobio Real, sa 2:1, mada je revanš u Kataloniji pripao Barseloni.



Ali, hajde da ovde ne koristimo brojeve, pripadaju istoriji, da pokušamo da vam otkrijemo neke činjenice koje su manje poznate kada je ovo rivalstvo u pitanju.



Poznati su igrači koji su menjali strane, Luis Enrike je Real okarakterisao kao zatvor iz koga je pobegao u Barsu, Figa su prodali menadžeri, ali iako nije želeo da ode, morao je pod pretnjom penala od 30 miliona evra. Barsini navijači mu nikada nisu oprostili, ali najveći pobednik, kada je u pitanju prelazak iz jednog kluba u drugi je Mihael Laudrup.













On se relativno retko pominje kao dobitnik "El Klasika", ali je prvo sa Barsom osvojio titulu, pa se odmah na kraju sezone zakačio sa Krojfom i u inat otišao u Real. Prvi derbi u dresu Merengesa je dobio sa 5:0, i oteo titulu Barseloni, to je verovatno najslađa osveta.



Neshvaćeni potez derbija napravio je Maradona u kupu protiv Reala. Zaobišao je golmana, zatim sačekao da ustane i onda dao gol. Neverovatno, Madridisti su mu aplaudirali zbog navodnog fer pleja, ali mnogi i danas smatraju da je samo želeo da ponizi ne samo golmana Augustina već i štopera Huana Hozea koji je uklizao da spasi gol.



Jedini čovek kome je stvarno aplaudirano je Ronaldinjo posle magije u pobedi od 3:0, bila je 2005. Barsa je rasturila rivala na "Bernabeu". Nisu jasno aplaudirali svi, ali neki jesu majstorstvu Brazilca i to ulazi u anale "El Klasika".













Ako se vratimo u pedesete, godine Realove dominacije u Evropi, zanimljivo da smo tada videli slučaj u kome je igrač potpisao za oba kluba u isto vreme. Doduše, legendarni Di Stefano nije stavio potpis na oba ugovora, priča se da je njegov tadašnji klub Milionaris prodao igrača Barseloni, ali da je on postigao dogovor sa Realom, tek "El Klasiko" rivali su polagali pravo na Argentinca. Nađeno je solomonsko rešenje, da igra po dve godine za Real i Barsu. Ali, izbili su sukobi navijača, Barselona je odustala i zažalila, Di Stefano je u devet godina u Realu osvojio 15 velikih trofeja, od toga pet evropskih titula. Mnogi veruju da je bio bolji igrač od Pelea, a to je najbolje objašnjeno rečenico Eduarda Galeana čoveka koji je ispisao najlepše reči o fudbalu.



"Ako je Pele bio violina, Di Stefano je bio ceo orkestar".



Ukupno 33 igrača nosilo je dres oba kluba, ali je samo jedan dao gol u "El Klasiku" na obe strane. Pogađate,. u pitanju je Brazilac Ronaldo koji je samo jednu godinu proveo u Kataloniji.



Prvih 18 godina nisu igrali Real i Barselona, već Madrid i Barselona. Real je prefiks dobio tek 1920. a iza promene je bio naravno tadašnji klan Alfonso XIII koga su zvali "Afrikanac". Mada od 1902. do 1920. Madrid bez kraljevske krune je odigrao samo četiri meča sa Barselonom.



Iako u španskom fudbalu huliganizam nikada nije bio veliki problem, i jedni i drugi imali su desno krilo, Ultras Sur, odnosno Boixos Nois. Katalonska ekstremna grupa je preuzela tržište droge u Kataloniji, a oba kluba su u jednom bila izričita u poslednjim decenijama. Proterali su ekstremiste sa tribina.













Najveća pobeda u El Klasiku je kontroverzna, u pitanju je "Kup Generalisimusa" pretečka "Kupa Kralja". Bilo je 11:1 za Real, Barselonini fudbaleri su tvrdili da su zastrašivani, da je predsednik dobio batine, odbili su da izađu na teren u drugom poluvremenu, ali ih je policija brutalnošćiu naterala i oni su, kako su tvrdili iz straha za život statirali na terenu. Dokaza nije bilo, ali ih u Frankovoj Španiji i nije moglo biti.



U svakom slučaju, Real ima i najveću pobedu u prvenstvu od 8:2, ali u ovom veku Barselona ne samo da je stigla, već i prestigla rivala po broju pobeda. Prednost je minimalna, ako se ne računaju prijateljske utakmice.



Svaki "El Klasiko" je priča oko sebe, nijedna utakmica na svetu, osim ponekih (ne svih finala Lige šampiona) nema veći TV rejting od subotnjeg duela.



Ako već moramo da prognoziramo...