Sve poznato, evo od čega zavisi Zinedin Zidan! I ne, nije teren u pitanju!

Trener Real Madrida Zinedin Zidan mogao bi da bude smenjen već tokom naredne nedelje ukoliko se njegov tim ne plasira u osminu finala Lige šampiona.



Kako prenosi španski radio Kadena SER, trofejnom treneru je pružena poslednja šansa na Santjago Bernabeu nakon što je u poslednja četiri dana zabeležio dva poraza od daleko slabijih timova.



Vremena za popravni nema mnogo, a u poslednjem kolu kraljevskom klubu je neophodno da ne izgubi od Nemaca kako bi se domogao eliminacione faze elitnog takmičenja.



Pred Zidanom je postavljen izbor top 16 ili otkaz.



U međuvremenu Real će u subotu gostovati u Sevilji u 12. kolu španske Primere gde u poslednja tri kola ne zna za pobedu.



Presudno će ipak biti šta bude uradio naredne srede.







No, iza toga čeka "Madrilenjo", pa bi poraz protiv Simeonea značio i novi pritisak. U Realu još nisu počeli pregovore sa Poketinom.













Iako u klubu smatraju da Zidanu treba pružiti šansu, ispadanje iz Lige šampiona bi još više gurnulo klub u finansijske probleme. Projektovanih 900 miliona prihoda je nemoguća misija.



Dodajte tome gubitak od 30 miliona ako ne prođu u top 16, plus potencijalnih desetak ako odu dalje, i to je jasno presuda treneru. Uz to, nije uspeo da razigra dovedene igrače kojima cena pada, pa će Real biti dodatno u gubitku ako bude prodavao. Militao, Jović, Rodrigo da pomenemo neke, vrede mnogo manje nego kada su stigli u Madrid.



Sa druge strane veliki deo novinara smatra da će Zidan poslužiti kao kišobran jer ovaj tim je daleko od onog od pre par godina i nije samo problem u odlasku Ronalda već i tome što su neki igrači prošli zenit karijere, a zamene nisu dovoljno dobre.



Ako Real izgubi u Sevilji, počeće pregovori sa Poketinom, ako ne bude dogovora, šansu će dobiti Raul. Ovo pod uslovom da klub nastavi sa lošim partijama i do praznika Zidan dobije otkaz.