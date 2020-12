Mladi srpski fudbaler Nikola Milenković ušao je u istoriju Fiorentine kao drugi najmlađi igrač koji je sakupio 100 nastupa za klub iz Firence u Seriji A.



Bivši fudbaler Partizana se našao u startnih 11 trenera Đezarea Prandelija na meču protiv Helas Verone i tako sa 23 godine i 68 dana stigao do trocifrenog broja utakmica za Violu.



Jedini mlađi od njega kome je to uspelo bio je sadašnji prvotimac Juventusa Federiko Kjeza, kome je to uspelo kada je imao 21 godinu i 213 dana.



Milenković je stigao u Fiorentinu iz Partizana na leto 2017. godine posle "duple krune" sa crno-belima.



Na 99 utakmica do današnjeg dana postigao je 10 golova.