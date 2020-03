Švajcarci ne puštaju navijače iz Nemačke, odbijaju da igraju meč Lige Evrope!

Zbog epidemije, UEFA je već odlučila da zatvori stadion Park prinčeva i Mestalju ove nedelje, na mečevima PSŽ - Dortmund i Valensija - Atalanta, ali to je tek početak.



U Ligi Evrope, u četvrtak se u Frankfurtu sastaju Ajtraht i Bazel, a revanš meč sedam dana kasnije, tačnije 19. marta neće biti ni odigran, jer Švajcarci ne žele ništa da rizikuju!



U saopštenju se navodi da policija Bazela ne dopušta bilo kakva okupljanja i dolazak gostujućih navijača, jer u Nemačkoj je Korona virus u porastu.



Švajcarska vlada odbija da se igra i pred praznim tribinama, jer čak ni to ne može da garantuje nedolazak navijača iz Ajntrahta, pa je najbolja odluka za njih da se utakmica ni ne odigra!



Ovo UEFA još uvek nije prihvatila, problem je u tome što je žreb za narednu rundu zakazan već za petak 20. mart, dan posle zakazanog revanša u Bazelu.



Ipak, do početka naredne runde ima više vremena, do 9. aprila kada se igra četvrtfinale, pa ostaje da vidimo šta će biti konačna odluka.



Za sada, Švajcarci blokiraju odigravanje revanša i ulazak navijača iz Nemačke i to je zvanični stav, koji je potvrdio i fudbalski klub Bazel.