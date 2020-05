Švajcarska fudbalska liga sapštila je danas da će se klubovi sastati 29. maja kako bi razgovarali o tome da li žele da se sezona, prekinuta zbog pandemije korona virusa, nastavi u junu.Liga je navela da će sastanak 20 klubova biti održan dva dana nakon narednog ublažavanja mera švajcarske vlade.Ponovno pokretanje sezone 19. juna ostavlja sedam vikenda i šest utakmica tokom nedelja kako bi se ispunio cilj UEFA da se sezone završe do 3. avgusta.Švajcarska fudbalska liga je suspendovana u februaru, a do kraja je ostalo da se odigra 13 kola. Na vrhu tabele sa istim brojem bodova su Sent Galen i Jang Bojs.