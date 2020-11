Suze će vam same poteći - Murinjov oproštaj od Maradone je nešto veličanstveno

Čitav svet se u poslednja dva dana oprašta od fudbalskog asa Dijega Armanda Maradone, ali niko poput Žozea Murinja nije sažeo veličinu blaženopočivšeg "El Pibea".



Trofejni portugalski trener se u svom stilu oprostio od Maradone, koji je u sredu popodne preminuo u 60. godini od posledica srčanog udara.



"Jedna stvar je Maradona, a druga Dijego. O Maradoni ne bi trebalo mnogo da pričam pošto ceo svet zna za njega i nikada ga neće zaboraviti. Maradona je ovde, njegov fudbal je sa nama, trežićemo ga na Guglu i pronaći njegov fudbal" - rekao je Murinjo u danu sahrane velikog Dijega.



Ako je Maradona tu, Dijego je zauvek otišao.



"Propustiću njegove pozive nakon poraza. Nikad me nije zvao nakon pobede jer je smatrao da to nije potrebno. U porazima mi je to značilo i tada bi mi govorio: Mo, ne zaboravi da si najbolji. Uvek me je zvao, nedostajaće mi" - rekao je Murinjo.