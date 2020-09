Sutra se igra "Verner" derbi, zašto je Nemac odbio selidbu na "Enfild"?

U sklopu drugog kola Premijer lige imaćemo jedan od zanimljivijih derbija.



Čelsi će sutra od 17:30 časova ugostiti Liverpul. Dve strane su imale okršaj i tokom samog prelaznog roka oko Tima Vernera. Nemac je delovao kao novi igrač pod Klopovom dirigentskom palicom, ali je došlo do preokreta i napadal Lajpciga je odabrao London kao narednu destinaciju.



A ključ svega, kao i kod Haverca, jeste Lampard.



"U drugom svetu možda bih završio u Liverpulu. Ako zovu morate ih poslušati i razmisliti. To je jedan od najboljih timova na svetu, sa super trenerom. Ali na kraju moja odluka je otišla u korist Čelsija. Ne zato što je bilo nešto pogrešno sa Liverpulom. Jednostavno u Čelsiju, ceo paket mi je više odgovarao"











"Lampard me zvao i pričali smo o njegovoj ideji fudbala i kako bi tim trebao da izgleda. Sve je zvučalo dobro, posebno način na koji je komunicirao. Nije bilo kao, 'Ja sam trener i želim te. Molim te dođi'. Bio je opušten, pitao me za moja mišljenja, gde mi odgovora da igra. Bio sam u mogućnosti da podelim svoje mišljenje i on je saslušao. U mnogo čemu smo se složili", izjavio je Timo za engleske medije.



Ostaje da se vidi Vernerova partija sutra, ali i njegov ukupan bilans po kraju sezone.