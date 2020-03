Sutra je sastanak, pada odluka za EURO 2020!

Pandemija uzima maha u velikim evropskim zemljama.



Svi smo ugroženi, u Evropi je ogroman broj obolelih, a sportska dešavanja skoro i da se ne odigravaju uz prisustvo publike.



Italijani su sve svoje sportske događaje zaustavili do 3. aprila, a Španci žele isto to. BUndesliga i Liga 1 se igraju i dalje, ali danas smo videli prvu ikada odigranu utakmicu u Bundesligi pred praznim tribinama.



Sve četiri velike lige, bez Premijer lige, tražiće od UEFA da se odloži i Evropsko prvenstvo.



Izvesno je da prvenstva neće biti gotova do početka prvenstva Evrope, pa je to razlog zašto će lige tražiti odlaganje na sutrašnjem sastanku koji će biti neka vrsta video konferencije.



Ukoliko se desi da se Evropsko prvenstvo ne odloži, onda će lige bez odigravanja punog fonda utakmica morati da proglase pobednike, ekipe koje ispadaju i koje ulaze u takmičenja.



Ostaje da vidimo i šta će biti sa utakmicama Lige šampiona i Lige Evrope, a dve utakmice (Sevilja-Roma i Inter-Hetafe) su odložene.