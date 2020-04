Surovi Van Gal, znate kako je oterao Van Persija?

Robin van Persi je jedan od najboljih napadača u istoriji Premijer ligi.



Holanđanin je nosio dres Arsenala osam, a zatim i Junajteda tri sezone da bi jula prošle godine završio karijeru u svom matičnom Fejenordu. Na "Old Traford" je došao 2012. godine i predvodio "crvene đavole" do titule u Premijer ligi te godine, ovo je ujedno bila i poslednja sezona velikog ser Aleksa Fergusona.



Škota je nasledio Mojes koji se nije proslavio a onda je usledio i Luj Van Gal.



Nekadašnji napadač je verovao da će sa sunarodnik ići kao po loju uzimajući u obzir da je dvojac imao odličnu saradnju u reprezentaciji Holandiji 2014. godine na Svetskom prvenstvu.



Ipak godina posle toga je bila i zadnja godina levonog napadača u PL.



"Imao sam razgovor sa Luj van Galom i on mi je rekao 'Ok Robine, naševi putevi se razdvajaju. Ja sam trener, ti si igrač - moraš da ideš, tvoje vreme je isteklo", izjavio je Van Persi za High Performance Podcast.









"Odgovorio sam da i dalje imam ugovor, ali njega to nije zanimalo. Imao sam i dalje ugovor, moja porodica je bila srećna, to je bila moja jedanaesta godina u Engleskoj. Volimo da živimo ovde, šta dalje? Rekao sam mu 'Videćemo šta će se desiti. To je tvoje mišljenje'. Ustao sam, rukovao se i otišao", završio je Holanđanin.



Kasnije tokom podkasta Van Persi je dodao da Van Gal nije promenio svoje mišljenje ni tokom predsezone, pošto ga je isključivao iz treninga 11 na 11. Ekscentrični trener je pokazao i surovo hladno lice tokom početka svog mandata na "Old Trafordu".