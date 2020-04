Sudija spojio Vilšera i Arsenal?

Džek Vilšer je na leto 2018. godine napustio "tobdžije" posle jedanaest godina kao slobodan igrač. Engleski vezni igrač je pojačao lokalnog rivala, sada nosi dres Vest Hema, ali su problemi sa povredama i dalje ostali tu.



Pričajući za jutjub kanala "The Lockdown Tactics", Vilšer je otkrio kako je završio u Arsenalu.



"Igrao sam za Luton tada, imali smo utakmicu protiv Barneta. Ispostavilo se da je glavni sudija meča bio ujedno i skaut Arsenala. Posle utakmice prišao je mom ocu i rekao da me želi u Arsenalu. Nije ni spominjao probao, hteo je samo da potpišem za Arsenal. Moram biti iskren nije mi se išlo. Putovao bih svaki dan po 15 minuta od Lutona do Arsenala. Otac je morao ranije da završava posao"









"Sećam se, imao sam devet godina i bio u parku sa drugarom. Otac je došao sa svojim malim crvenim kombijem i rekao mi da moram doneti odluku. Rekao sam ***iga, idem u Arsenal i ostalo je istorija", ispričao ja Vilšer.



Ispostavio se da je sudija odradio odličan 'skauting' posao, Džek se probijao kroz sve selekcije timova. Međutim ostaje utisak da je mogao i više da napravi, te da je pokazivao potencijal za dosta više od trenutnih uspeha.



Ipak povrede su uzele svoj danak.