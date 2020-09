Sudar kontinenata, rivalstvo dublje od Bosfora!

Svakim drugim danom, tamo vlada haos, reka automobila, nervozni ljudi, nesnosna buka, za građane nekadašnjeg Carigrada to je svakodnevnica na mostu sultana Mehmeta Osvajača, lika koji je 1453. postavio svoju zastavu na bedeme Konstantinopolja.



Postoje obično dva dana u godini kada policija zaustavi sve, to je svetkovina, sudar kontinenata, ili kao Turci kažu interkontinentalni derbi, sudar Galatasaraja i Fenerbahčea.



Tada pod pratnjom, gostujući tim prelazi Bosfor dočekan uvredama rivala. Do 1996. vladao je pravi rat na ulicama Istanbula, tada su lideri navijačkih grupa tri najveća kluba potpisali pakt o prestanku nasilja. Turci lako potežu noževe, sećate se tragedije kada je Lids početkom veka gostovao u gradu, ali od tada sukobi postoje, mada se životi ređe gube. Makar kada je fudbal u pitanju, svakodnevni život je druga priča, nije za ove stranice.



Fener dolazi sa azijske strane u evropski deo grada, sudar sa Galatom je najveći derbi, Bešiktaš, romantičari i levičari koji se ponose time što su najstariji klub u državi nemaju ništa sa tim.



Galatasaraj vodi poreklo iz čuvene škole smeštene u Karakoju, prestižnom, kosmopolitskom kvartu u blizini tvrđave koju su gradili Đenovljani. Bukvalno znači „Galata palata“. U pitanju je bila prestižna francusko-turska škola, druga najstarija obrazovna institucija u državi, posle Univerziteta, poznata kao rasadnik buduće upravljačke elite. Od početka prošlog veka kada se tim koji je osnovao Ali Sami Jen uključio u lokalnu ligu sa grčkim i turskim klubovima, za njega su navijali gornji ešaloni turskog društva. Već tada pre Ataturkove revolucije izazivali su podozrenje tadašnjeg sultana, upravo zbog otvorenosti prema drugim nacijama. Interesantno i sada, Erdogan sa nelagodom gleda ka tribinama Turk Telekoma jer „Arslan“ odnosno „Lavovi“ svakako zbog jakih istorijskih konekcija nisu mesto gde se prijatno oseća, izviždan je na otvaranju stadiona.









Turski vladar navija za Fener, čak su i njegovi biografi izmislili priču da je, kao mlad, dok je igrao za jedan nižerazredni klub bio na meti Fenerbahčea, mada neki izbegli hroničari tvrde da je bio ekonom, a ne igrač u nižim ligama.



Ali, ostavimo gospodara Turske na miru, 40% njegovih podanika navija za Galatu, najveći rival ima oko 36% navijača.



„Turk Telekom Stadion“ je mesto na koje je zabeležena najveća buka u svetu fudbala, baš 2011. kada je otvoren.



Kroz istoriju, nasilje nije viđeno samo na tribinama, već i na terenu, mečevi su prekidani, igrači žestoko kažnjavani, ali bez obzira na plasman, derbi Instanbula je svet za sebe. Navijači Fenera nikada ne jedu pomfrit sa kečapom jer podseća na boje rivalskog kluba.



Galata svoju dominaciju dokazuje brojem titula, imaju ih tri više od Fenerbahčea, a osvojili su i kup UEFA sa „Imperatorom“ Terimom (pisali smo o najvećoj legendi „Lavova“ u prošlom broju). Međutim, u međusobnim duelima, bilo ih je neverovatnih blizu 400, Fenerbahče ima 146 pobeda i bolji je od rivala.



Fenerbahče je osnovan preko mora, u Kadikoju siromašnom delu grada, boju su dobili, po svetioniku na obali naselja u kome su se rodili, tačnije posle nekoliko godina, na žutu su dodali boju mora. Svaki navijač Fenera će vam reći da oni vladaju Istanbulom jer su gradski klub, narodni klub, i zaista, u bivšem Carigradu, ali recimo i prestonici Ankari imaju najviše navijača, dok primorje, ali i ostali obodi Turske, podržavaju Galatasaraj.



Te ankete nikada nisu precizne, ali vremenom se struktura izmenila, recimo dijaspora je takođe uz Fener, dok kako rekosmo, u samoj Turskoj, tačnije Anadoliji, žuto-crveni imaju više navijača.







Svojevremeno su pre Balkanskih ratova, dva ljuta rivala bili blizu ujedinjenja, cilj je bio da se suprotstave engleskim i grčkim rivalima u gradu. Do sredine tridesetih i velike tuče na stadionu Taksim, postojalo je zdravo rivalstvo. Simbolike radi, navijači oba kluba stajali su rame uz rame na velikim protestima na trgu Taksim u ovoj deceniji. Jasno, to je bilo privremeno savezništvo, na tribinama je kao i uvek ostalo vatreno.



Uspesi Galatasaraja u devedesetim godinama, zaključno sa osvajanjem evropskog trofeja su pribavili više navijača klubu iz evropskog dela grada, zanimljivo da je šezdesetih kada je turski profesionalni fudbal bio u povoju, za Fener navijalo oko 60% Turaka. Ali, mlada nacija je išla za pobednikom.



Turci meč zovu Kıtalararası Derbi, to je izvedenica iz „Utakmica kontinenata“.



Jedan od najluđih trenutaka derbija se desio 1996. kada je Grem Sunes pred podivljalim navijačima Fenera, zabio Galatasarajevu zastavu na centar. Dobio je batine na putu u svlačionicu, njegov tim je osvojio kup, posle dva poraza u finalima.



„Bili su srećniji zbog toga što sam uradio nego zbog trijumfa, prvi put sam ih video da plaču, ulazili su direktori i grlili me“, pričao je Sunes koji je heroj Galate. On ima nadimak „Ulubatli“, po legendi, to je bio prvi turski ratnik koji je ušao u Konstantinopolj i razvio zastavu pobednika.







Prošle sezone je Galatasaraj srušio dve decenije prokletstva, „Tigar“ Falkao je „Lavove“ odveo do prve pobede preko mosta u Aziji u ovom veku. Nekadašnji „Šukru Saračoglu“, odnosno „Ulker Stadion“ je bio rebus za goste iz evropskog dela grada.



Inače, stadion je, kada je promenio ime bio nazvan „Ulker Arena“, ali je Erdogan naredio da se promeni u „Ulker Stadion“.



„Mi u turskom jeziku nemamo reč za arenu, mi nismo bacali ljude lavovima“, aludirao je na zapadnu civilizaciju turski predsednik uz odobravanje većeg dela nacije.



Kontroverzni zakon 6222 koji je uveden navodno zbog bezbednosti, kao i Pasolig sistem identifikacije navijača pomoću karata, kamere koje snimaju lica u publici su mnoge oterali sa stadiona. Recimo zbog psovanja ili opscenih gestova možete da dobijete kaznu, tako je prošle godine 57 ljudi osuđeno posle pobede Galatasaraja na pomenutom gostovanju. Na terenu nisu potrebne kamere, 2018. je izbila nezapamćena tuča posle meča, stranci su čak bili žešći, većina igrača koja je nastupala u derbiju tvrdi da takvu mržnju od strane rivala nije doživela nigde.



Prošle godine i jedni i drugi su imali lošu sezonu, Galatasaraj hoće natrag titulu, Ali Koč, čuveni predsednik Fenera ima posle sedmog mesta istu ambiciju. Galata je dobila šampion Bašakšehir, ima maksimalan učinak, Fener je posle startne pobede remizirao sa novajlijom Hatajsporom, šampionom druge lige koji igra istorijsku sezonu, u pitanju je klub sa juga sa teritorije nekadašnje Antiohije.