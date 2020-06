Subota je Vardijev dan - Ruši se rekord Drogbe, Runija i ekipe?

Lester Siti je spreman za nastavak prvenstva.



"Lisice" su na trećem mestu Premijer lige, imaju pet bodova više od Čelsija tako da bi momke Brendana Rodžersa trebali i naredne sezone da gledamo u Ligi šampiona. Kada se pomene tim sa "King Pauer" stadiona moramo pričati i o Džejmiju Vardiju.



Tridesettrogodišnjak trenutno vodi na listi strelaca sa devetnaest golova, dva više od Obamejanga.



Vardiju fali još samo jedan gol da stigne do magičnih sto golova u Premijer ligi. Ukoliko uspe to do kraja prvenstva biće brži i od Romelua Lukakua, ali i Vejna Runija, Drogbe, Defoa i Nikolasa Anjelke.



Definitivno dobro društvo, a Vardijeva priča čini ovaj poduhvat još boljim uzimajući u obzir odakle je krenuo.



Šampion PL sa Lesterom bi tako sa još jednim golom postao 29 član kluba "STO" u najboljoj ligi Engleske.