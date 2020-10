Suarezove reči odzvanjaju Katalonijom - Ovo je jedini način da Mesi ostane!

Luis Suarez je na sramotan način proteran iz Barselone, nakon šest godina i pošto je postao treći strelac u istoriji kluba.



Urugvajac je precrtan navodno odlukom Ronalda Kumana, ali je zapravo predsednik Hosep Marija Bartomeu odavno odlučio da ga proda ovog leta.



Suarez je u intervjuu za ESPN otvorio dušu i rekao brojne zanimljive i bolne stvari.



"Mislim da su želeli da rastave mene i Mesija, možda im je smetala naša bliskost na terenu i van njega. Ne mogu samo da pronađem nijedan razlog zbog kog bi oni mislili da je naš odnos ugrožavao ekipu", počeo je Suarez i nastavio:



"Očigledno je da mi Leo nedostaje, ali uz pomoć tehnologija, u stalnom smo kontaktu. Znamo koliko je naše prijateljstvo. Delili smo toliko toga, svako jutro išli smo zajedno na trening, imali porodična okupljanja, naša deca su svakodnevno provodila vreme zajedno... Moja deca su odrasla u Barseloni i taj grad je njihov dom. Zamislite šta je njima bio Leo i kako su reagovali kada sam im rekao da moramo da idemo. Ipak, srećni smo sada opet u Madridu, deca više ne moraju da plaču, baš kao ni ja."









O bolnom i traumatičnom odlasku, Suarez je rekao:



"Šest godina sam proveo u Barseloni i odavno sam govorio upravi da je potrebno da dovedu još jednog mladog napadača da pojača konkurenciju. Nikada nisu doveli nikog ko bi mogao da deli minutažu i takmiči se sa mnom. Napadači imaju svoje uspone i padove i zato je potrebno da uvek tim ima i drugo rešenje. Zaslužio sam barem to da mi objasne sve ono što sam saznao tek u novinama, zbog čega me ne žele. U Barseloni ima toliko kontradiktornosti. Ja sam im čak dao i soluciju da rešimo ugovor na drugačiji način, ako je moja plata bila problem, i mogao bih da razumem da je odluka sportske prirode. Ali, oni su mi uporno govorili kontradiktorne stvari, odluka uprave mi nikada nije bila potpuno jasna. Pre dve godine su želeli da me se reše i da dovedu novog napadača, tako da je ova priča odavno aktuelna. Istina je da nikada nisu uspeli da za šest godina dovedu partnera koji bi mogao da se bori sa mnom i sa Leom za mesto", istakao je Suarez i dodao:



"Najviše me je povredilo kako su se poneli prema meni ni mojoj porodici. Način i maniri na koji su to uradili nisu korektni. Ispada da je bila trenerska odluka, ali kada me je Kuman zvao da mi saopšti da ne računa na mene, ja sam odavno znao šta je uprava odlučila. Više od 10 dana ranije sam znao sve, a oni su namestili da ispadne da je to odluka trenera. Morao sam da treniram, rekao sam Leu odmah šta će biti sa mnom", istakao je Suarez.