Suarez napao Setijena, ko će biti novi trener Barselone?!

Jasno, rascep u svlačionici je veliki, Setijen nema podršku igrača, doduše Valverde se susretao sa sumnjama u prvoj godini, ali daleko od toga da je bilo ovako.



Juče je posle remija u Vigu, iznervirani Suarez koji je zamenjen kod rezultata 2:1 za Barsu rekao da za uzroke remija pitaju trenera.



"Mi radimo, borimo se, treneri su tu da analiziraju. Ne ide, rasipamo bodove, ranije to nismo činili. Sada ništa ne zavisi više od nas, moramo da pobedimo sve do kraja i da se nadamo kiksu Reala", rekao je "El Pistolero".



Nije samo bio ljut zbog zamene, igra rovit, bio je povređen, već generalno, igrači nemaju poverenja u Setijena.



Smatraju da je suviše transparentan u izjavama, nema ni autoritet kakav je stekao Valverde koji je uspeo da se nametne igračima kao jedan od njih i da praktično uvede jednu vrstu samodiscipline.



Igračima nije jasno zbog čega je smenjen, Abidal je to pravdao navodnim nezadovoljstvom igrača jer se kod Baskijca nije dovoljno trenirali, ali je Mesi demantovao direktora i bivšeg saigrača. Naime, on je prozvao Abidala i rekao neka kaže imena igrača koji nisu dovoljno radili i jasno poručio da je protiv smene Valverdea.



Zatim je kasnije dodao da ne misli da Barselona može da osvoji Ligu šampiona, što je tumačeno kao pritisak na Bertomeua i Abidala. Mesi smatra da su bacali dimnu zavesu kada je u pitanju želja da se vrati Nejmar prošlog leta i da im nije stalo, a sada je odlazak Artura u Juventus, odnosno prodaja Brazilca dodatno razljutila igrače.













Jasno je, Setijen mora da ode, ako ne osvoji titulu ili Ligu šampiona. Njegova pozicija iako ima ugovor do 2022. je neodrživa. Ako se promeni predsednik narednog leta, on može da raskine ugovor sa bivšim trenerom Betisa, ali do tada ima 12 meseci.













Kuman će sigurno do tada ostati na klupi Valensije, Ćavi čeka da pobedi Viktor Font na izborima, on bi mogao da bude novi trener, Barsa je želela Poketina, ali Argentinac neće prekršiti reč, već je milion puta izjavio da zbog prošlosti u Espanjolu nema šanse da kroči na "Kamp Nou" i da bi radije obrađivao zemlju na svom imanju.











I tu se spisak kandidata krati, jednostavno, teško je naći rešenje, pogotovo ako je samo na godinu dana. Igrači ne veruju Abidalu, krive ga za promašaje, navijači su protiv Grizmana, klub je u lošoj finansijskoj situaciji. Englezi pominju plan da se ubedi Gvardiola da se vrati, ako Sitiju bude potvrđena suspenzija, ali to su nagađanja, sam Pep je rekao da nikada više neće trenirati Barselonu..



Sve ide nizbrdo, pa teško da bi i novi trener promenio dosta toga...