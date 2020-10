Stvarno, šta se desilo sa "Krokodilima"?

Ako pogledate tabelu turske Superlige, čudno je bez Burse. Jer, „Krokodili“ su imali sve, novi stadion, strašnu podršku na „Timsah Areni“ („krokodil areni“ na turskom), jaku lokalnu privredu na severozapadu Turske.



Blizina Mediterana, za Otomansku imperiju važan prestiž nekadašnjeg glavnog grada, ovo zaista nije običan tim.



Ušli su u istoriju 2010. kada su osvojili titulu, postavši tek peti klub u istoriji tamošnjeg fudbala koji je uspeo da osim velike trojke i Trabzona stigne do krune.



Inače, klub je nastao spajanjem pet lokalnih klubova, kako bi zaigrali u profesionalnoj ligi. Boja je uzeta kako se niko ne bi ljutio, jer su navijači u podeljenom gradu bili protiv stvaranja jedne ekipe. Ali, brzo su zaboravili sve, kada je 1966. tim iz grada pod planinom Uldagan stigao do prve lige. Oni su već sredinom sedamdesetih izašli u Evropu, kao poraženi u finalu od osvajača duple krune Fenera i stigli do četvrtfinala, Dinamo iz Kijeva je bio prejak. Sredinom osamdesetih osvojili su prvi važan trofej, kup i to na svom stadionu, dobili su Altaj iz Izmira koji je nešto više od 300 kilometara udaljen i navijači se baš ne vole.



Ajaks ih je izbacio u Evropi, ali najveći trenutak slave stigao je pre deset godina. Bursu možda nisu shvatali ozbiljno, ali oni su na kraju prvog dela šampionata bili na čelnoj poziciji, tukli su Galatu kod kuće i Bešiktaš u gostima. Trenera Saglama je zvala federacija da nasledi smenjenog Terima, ali on je odbio. Bio je u pravu.



Na proleće su stvari postale ozbiljne, gubili su 2:0 u Istanbulu od Fenera, postigli tri gola, a osam kola pre kraja imali pet bodova prednosti Onda su se malo uplašili uspeha, pali na drugo mesto, ali ostali u trci sa Fenerom. I onda eksplozija. Bursa je tukla Bešiktaš kod kuće, a Trabzon im je učinio uslugu, zaustavio Fener u Istanbulu pa je praktično na utakmici u Bursi izvršena primopredaja titule, „Krokodili“ su smenili aktuelnog šampiona, ekipu Bešiktaša.



Bilo je to, prvi, ali i poslednji put do prošle godine (kada je državni projekat Bašakšehir osvojio titulu) da klub van Istanbula i velike trojke bude prvaka. Poslednji put je to daleke 1983. pošlo za rukom Trabzonu. Ali, Trabzon je mnogo veći klub od Burse, koja nikada do te sezone nije bila među prva tri.



Sledeće godine igrali su u Ligi šampiona, kasnije nikada nisu prošli grupnu fazu, pre sedam sezona izbacila ih je naša Vojvodina u trećoj rundi.



Oni su 2015. igrali u finalu kupa i to je kraj velike priče.









Šta se posle desilo?



Postavili su crni rekord, postali prvi klub u zemlji koji ima šampionsku titulu, a ispao je iz lige. Par godina su se provlačili, a onda u leto 2019.napustili elitu. Oprostili su se pobedom protiv Jeni Malatije, ali je Geztepe uspeo da dobije Ankaraguču (koji se borio jer su prijatelji sa Bursom, ali je penal odlučio u poslednjem minutu. Pogađate ko je sudio, slavni Čakir, čovek zadatka za UEFA, ali i Tursku. Pričalo se da je Bursa ispala jer je grad podeljen, jer aktuelna vlast ima manje od 50% podrške, ali u Turskoj svaka teorija zavere nađe svoje mesto.



Prošle godine su završili kao šesti, izvori su presušili, nemaju ni strance klub štedi, a ni ove godine povratak nije u planu....