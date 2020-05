Stvari otišle predaleko, lov na veštice, Real zbog Jovića gubi titulu?!

Nema mira za Luku Jovića, stvari su otišle predaleko. Spekulacije oko toga kako se povredio se roje, a mediji smatraju da ga Real štiti bez razloga.



Sinoćnja emisija "Kadena ser" se pretvorila u "hejtovanje" Luke Jovića, a pojedini učesnici su išli tako daleko da smatraju da će Srbin biti kriv ako Real ne uzme titulu.



"Problem u napadu je očigledan, kupili su dečka od 60 miliona koji je dao dva gola. Ko da mu veruje, zbog čega. Treba da kupe nekog napadača, ovo je finansijski i sportski fijasko", rekao je Hulio Pulido.



Još jedan od učesnika debate u "El Largeru", Antonio Romero, smatra da je sezona izgubljena.



"Nema sada ničega što može da se uradi, Real mora da ostane smiren, ali u ovom šampionatu nema rešenja. Da bi se uspelo u ovom klubu potrebno je imati kvalitet, rečeno nam je da ga ima mnogo, nisam to video. Uz to, usijana je glava, ovo nije njegov prvi problem. Ljudi zaboravljaju da je pre pandemije on već bio van tima, a onda se desilo to što se desilo u Srbiji. Real će ga sigurno prodati", kaže ovaj novinar.



"Mislim da mu Real čini medveđu uslugu jer krije njegove probleme. Oglašava se porodica, unosi zabunu, sad izgleda da ne nije povredio na treningu. On stalno pravi greške, umesto da se smiri, izvini i radi", dodaje Romero.



Hesus Galjego tvrdi da nije samo problem adaptacija, kako je sugerisao Zidan.









"On ne koristi šansu, ne pokazuje želju, ima problem sa adaptacijom, to je istina, ali to nije jedina stvar. Nije slučajno što nije bio u kombinaciji za tim i pre prekida šampionata".



u svakom slučaju, Real mora da vrati deo novca, ili da pruži novu šansu Luki. Pominje se odlazak u Milan kao opcija, da li na pozajmicu ili će biti prodat, to niko ne zna.



Tek, ovo je prava hajka, lov na veštice, ako ne uzmu titulu, Luka Jović bi Madriđanima mogao da posluži kao kišobran.