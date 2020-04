Struka upozorava, ali Italijani ne mare: "Sezona mora da se nastavi!"

Predsednik Fudbalskog saveza Italije Gabrijele Gravina rekao je danas da neće odustati od završetka sezone i da će ceo sistem imati koristi od nastavka Serije A."Kažem to jednom zauvek, prvenstvo mora da se završi i ima vremena za to. Vlada, liga, Savez, lekari, zajedno ćemo odlučiti, odgovorno. Ceo naš sistem bi imao korist od ponovnog pokretanja prvenstva", rekao je Gravina za list Republika (La Repubblica).Evropski fudbal je zaustavljen zbog pandemije korona virusa, a Italija je jedna od prvih zemalja koja je usled velikih problema zbog širenja COVID-19 obustavila takmičenja., kazao je Gravina.Po njegovim rečima, neće biti moguće da se utakmice igraju u samo jednom gradu, ali postoji šansa da se fudbal izmesti sa severa zemlje., naveo je prvi čovek italijanskog fudbala.On je istakao da bi otkazivanje sezone pokrenulo niz sporova, a da su neki klubovi već upozorili na to. Još ne postoji rok za nastavak, a Italija će, kako je rekao, "ići pod ruku" sa ostalim evropskim zemljama.