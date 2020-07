Strašni Arsenal, Lester potonuo i na Gudisonu, Bornmut otpisan!

Arsenal i Njukasl brojali su do četiri protiv Noriča, odnosno Bornmuta, dok je Everton nastavio loš niz Lestera i slavio rezultatom 2:1 na svom Gudisonu.Arsenal je zaigrao mnogo bolje u formaciji 3-4-3, doduše, protiv najslabijeg tima u Premijer ligi, odavno otpisanog Noriča.Blistao je dvostruki strelac Pjer-Emerik Obamejang, koji je najpre ukrao loptu i pogodio mrežu u 33. minutu . Četiri minuta kasnije, Obamejang pronalazi Džaku za 2:0 i tim rezultatom timovi odlaze na odmor.U nastavku, ista priča, u 67. minutu, Obamejang ponovo koristi očajnu reakciju odbrane gostiju - 3:0. I za kraj, Sedrik Soares je ušao i postigao efektan pogodak sa dvadesetak metara. Do četiri je takođe brojao i Njukasl i to u gostima protiv prežaljenog Bornmuta, koji je sve sigurniji putnik u Čempionšip. Njukasl je već u prvom poluvremenu imao dva gola prednosti golovima Gejla i Longstafa, da bi u drugom delu po gol dali i Almiron i Lazaro. Počasni pogodak za "Trešnjice" postigao je Gosling u nadoknadi vremena.Bornmut je ostao pretposlednji na tabeli sa 27 bodova, isto koliko imaju Aston Vila i Vest Hem, a bod više ima Votford.