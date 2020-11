Strašna forma Leona Bejlija, Leverkuzen u naletu!

Odlično igra u Bundesligi ove sezone ekipa Leverkuzena koja je danas uspela da savlada učesnika Lige šampiona, Borusiju iz Menhengladbaha sa 4:3.



Gosti su došli do prednosti preko Larsa Štindla koji je iskoristio kazneni udarac u 18. minutu, ali je domaći tim uzvratio devet minuta kasnije.



Alario je odlično istrčao kontru, plasirao loptu u suprotan ugao i pogodio za 1:1.



Lars Štindl je uspeo da pogodi još jednom do kraja poluvremena, ali nije mu ostao dužan ni Alario, pa se na odmor otišlo nakon što je na semaforu pisalo 2:2.



U 68. minutu momak koji je u fantastičnoj formi, Leon Bejli, uspeva da pogodi za 3:2, da bi na 4:2 povisio Baumgartlinger u 82. minutu.





Gosti su stigli do još jednog gola i to preko Lazara u 4. minutu nadoknade, ali uzalud je bilo i prekasno, Leverkuzen je stigao do nove pobede.