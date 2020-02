Strah u Pijemontu, Gvardiola, evo ti ček, ispiši sam uslove!

Pritisak na Mauricija Sarija raste. Juventus igra loše, izgubili su četiri boda prednosti, imaju i Ligu šampiona i dva rivala. U klubu su u strahu da će posle osam titula prvaka njihova dominacija biti prekinuta.



To bi značilo i kraj za Sarija posle samo jedne sezone, mada se i sada čuju zahtevi da bude vraćen Alegri dok se stvari mogu spasti.



Ali, Anjeli ne odustaje od svojih ideja. On bi po svaku cenu, kao i prošlog leta Pepa Gvardiolu kada nije bilo šanse da Katalonac napusti Siti. Narednog leta priča će biti drugačija, prvo jer će Siti izgubiti titulu, a sve su češće glasine da Pep hoće da ode, iako ima ugovor do leta 2021. i da Siti ne želi da im Junajted ispred nosa preotme Poketina.



Gvardiola zarađuje oko 15 miliona funti godišnje, ali bi Anjeli navodno uz pomoć sponzora mogao da poveća sumu, čak i da ponudi Pepu da sam ispiše uslove. Marketinški "Bjankoneri" su zbog Ronalda u velikom naletu, a veruju da bi dolazak Španca na klupu značio i novi podsticaj za sponzore.



Uz to, italijanski mediji tvrde da je Gvardiola skeptičan kada je u pitanju mogućnost da osvoji Ligu šampiona sa Sitijem i da bi sa Juventusom koji je neuporedivo veći klub to bilo lakše. On ima nameru da radi u Italiji, igrao je za Brešu i Romu, ali Sari mu je prijatelj i mnogi veruju da je na njegovu sugestiju Juve izabrao bivšeg trenera Napolija i Čelsija.



Uprava je razgovarala sa Sarijem, skrenuta mu je pažnja da nisu zadovoljni rezultatima, da slede najvažnije utakmice, kup protiv Milana u četvrtak, dueli sa Lionom u Ligi šampiona, kao i derbi sa Interom prvih dana marta. To su ispiti koje Sari mora da položi jer u Juventusu veruju da bi mogli da prelome sezonu i vrate dominaciju.



Ali, Pep ostaje velika želja, iako je on ponovio da će, ako bude do njega, poštovati ugovor do 2021. sa Sitijem, ali i ponovo odbio da razgovara o produžetku obaveze...