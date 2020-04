Što je babi milo...Englezi traže ovih 10 fudbalskih stvari posle završetka pandemije!

Kraj pandemije se i ne nazire, ali Englezi su optimisti, makar kada je fudbal u pitanju. Oni će sigurno igrati, ako treba tokom leta sezonu kako bi je završili, a interesantno veruju da će posle svega što se desilo u budućnosti fudbal biti bolji, ili kako kažu pravedniji.



"Dejli Mejl" je naveo deset stvari koje bi mogle da se promene.



1. Ukidanje planova za Superligu Evrope



Predsednik Juventusa Andrea Anjeli je najveći neprijatelj javnosti na ostrvu, nazivaju ga čak protekcionističkog zmijom koja misli samo na novac. Naime, tamošnja javnost, iako vodeći klubovi jesu otvoreni ka ideji novog takmičenja, smatra, i plaši se, da bi to uništilo Premijer ligu.



2. Cene karata bi morale da budu ograničene na stadionima PL. Jer, čeka nas recesija, samo danas je Britiš Eirvejz otpustio 38 000 radnika, odnosno poslao ih na neplaćeno, jer su letovi prizemljeni. To će se odraziti na srednju klasu, ni oni neće imati dovoljno novca za karte pa se planira da se cena karata ograniči na 50 evra.



3.Englezi žele da se ukine Liga kup koji ne služi ničemu, samo jede termine, ovo takmičenje postoji jedino još u Francuskoj od liga petice, a ne znači ništa jer oni najbolji izvode rezervne timove.



4. I FA kup će morati da pretrpi promene, ukidanje ponovljenih mečeva nakon remija, makar posle uvodnih kola kupa je želja većine, jer mali klubovi dele prihod sa velikanima, ali problem je što malo njih preživi posle trećeg kola...



5. Ukidanje Mundijala u Kataru. Englezi tvrde da je to najveća glupost, pustinja zimi i SP usred šampionata. Nadaju se da će posle pomeranja EP, biti mesta da se pomeri i Mundijal, da se oduzme Kataru. Amerika, kao i razvijene evropske zemlje, bez problema u leto 2023. mogu da sa postojećom infrastrukturom organizuju turnir.



6. U vezi sa Mundijalom, Englezi se nadaju da će biti odbačena užasna ideja od SP sa 48 timova, od 2026. Jer, to bi praktično bila smrt reprezentativnog fudbala, mnogo beznačajnih mečeva i timova koji nemaju kvalitet za završni turnir.



7. Takođe Englezi kažu da nikome nije potrebno izmišljeno takmičenje, SP za klubove koji je trebalo da se sa 24 tima održi u leto 2021. u Kini. To će biti pomereno, a na ostrvu se nadaju ukinuto.



8. Englezi smatraju da će posle korone svet biti drugačiji, manje putovanja, pa će i klubovi morati da razmisle, trebalo bi skratiti i ukinuti besmislene turneje koje služe samo sponzorima tokom leta i iscrpljuju igrače, kvare pripreme...



9. Liverpulu treba da pripadne titula bez obzira na sve. Čak i ako pandemija potraje, bilo bi zaista ludilo da se timu koji ima 25 bodova prednosti i savršenu ligašku sezonu uskrati titula.



10. I na kraju želja da Engleska svoji prvu evropsku titulu i prvi važan trofej posle 55 godina. "Gordi Albion" ima odličan tim, a na ruku im ide odlaganje jer će imati spremnog Kina, mladi tim će dodatno sazreti i biti jedan od favorita.



I neće osvojiti ništa, ali nemojte im to reći...