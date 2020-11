Stigle vesti iz Madrida, Jović na "Žutu podmornicu"? Sad ili nikada...

Iako je utakmica sa Valensijom bila pre desetak dana, Karim Benzema se i dalje nije oporavio.



Naime, vođa napada španskog šampiona koji je davno van reprezentacije trenira odvojeno od ostatka tima, bio je u teretani juče i odradio lakši trening u Valdebebesu. On se povredio na "Mestalji", činilo se da nije ništa opasnije, ali i dalje oseća bol u primicači.



U Realu nisu sigurni da li će Benzema biti spreman, ali neće ni rizikovati protiv Viljareala, ako bude osećao bol. Sa druge strane gostovanje na stadionu "Keramika" je posle teškog poraza na Levantu, ono koje mora da se dobije, i jasno je da bi izostanak Francuza bio veliki udarac.



Benzema je imao problema na početku sezone, ali sada je počeo da pogađa, iako se to nije baš odrazilo na rezultate. Francuz je, iako daleko od prošlogodišnje forme kada je tim nosio na leđima dao šest golova u ovoj sezoni, gotovo trećinu Realovih.



Ako ne bude mogao, španski mediji veruju da će od početka zaigrati Jović, a ne Marijano. Jer, sa dosta pažnje pratile su se partije Srbina za reprezentaciju koji je delovao kao drugi čovek. Zidan nije uigravao varijante sa Iskom i Asensiom kao "lažnom devetkom" pa bi Jović mogao da dobije šansu. List piše da bi to mogla da bude i jedna od poslednjih prilika da Srbin pokaže da zaslužuje više da igra.







Marijano je trenirao u Valdebebesu, on je poreklim iz Dominikane, ali je odigrao samo jedan meč za tu selekciju protiv Haitija dao gol, a onda je odlučio da se ne odaziva kako ne bi upropastio šansu da eventualno zaigra za Španiju, Međutim, nikada nije dobio poziv, iako je Lopetegi svojevremeno najavljivao da će ga pozvati u nacionalni tim.



Videćemo, ako Benzema ne bude mogao, Jović ima šansu da počne meč i to će biti prilika da formu iz reprezentacije prenese u dres "Los Blankosa".