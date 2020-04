Fudbaler Totenhema Hjong-Min Son moraće da se odazove pozivu svoje Južne Koreje i odsluži svoju vojnu obavezu.



Kako je potvrđeno na sajtu kluba, Son će odsustovati do maja meseca, a u London će se vratiti kada odradi svoju građansku dužnost.



Sreća u nesreći je da se Son i dalje oporavlja od teške povrede ramena koju je zadobio još u februaru mesecu i da svakako ne bi mogao da igra do kraja regularnog dela sezone.



Ipak, kako je i Premijer liga odložena na neodređeno, nije isključeno da Son pripomogne posle vojne obaveze, u junu mesecu, ali to je sve u domenunagađanja...