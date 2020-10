Stigla i potvrda i dilema - Best, Kantona, Ronaldo ili Di Marija, Depaj, Sančez?

Mančester Junajted je danas potvrdio - Edinson Kavani je izabrao broj sa najvećom težinom na "Teatru snova".



Urugvajac će nositi dres sa brojem sedam koji su svojevremeno nosile najveće legende kluba, kao što su Džordž Best, Erik Kantona, Dejvid Bekam i Kristijano Ronaldo, a kasnije ga "obrukali" Anhel Di Marija, Memfis Depaj i Aleksis Sančez.



Među navijačima je glavno pitanje da li će Kavani opravdati poverenje, ne samo broja sedam, već i činjenice da je on označen kao "bomba" prelaznog roka u "pet do 12".



Urugvajac je svojevremeno bio najbolji golgeter Evrope, u PSŽ je ispisao istoriju sa 200 golova na 300 utakmica, ali sada nema sedam meseci utakmicu u nogama i na pragu je 34...





Podsetimo, Kavani je potpisao ugovor 1+1, dobio je platu koju je želeo i sada mu preostaje da daje golove i povede Junajted ka vrhu.



👕 7️⃣@ECavaniOfficial will become the latest Red to don our number seven shirt 🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 6, 2020