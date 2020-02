Stigao si u Junajted kao veliko pojačanje, ali niko te ne poznaje u Mančesteru...

Mančester junajted je u samom finišu januarskog prelaznog roka uspeo da pronađe napadača.



Mnogo je imena prošlo, na kraju je iz Kine stigao Odion Igalo kao pozajmljen igrač do kraja sezone.



Nigerijac nije nepoznat u Premijer ligi gde je ranije sa uspehom nastupao za Votford, ali u Mančesteru se nedavno desila zanimljiva situacija.



Igalo je ostao da trenira u gradu zbog karantina od koronavirusa, no morao je da napusti jedan od gradskih terena pre kraja treninga zato što je usledio termin koji koriste fudbalerke Univerziteta u Mančesteru.



I ne samo to, njega je začudila činjenica da ga nijedna od devojaka koje su kročile na teren nije prepoznala.



Možda će svojim igrama na terenu ipak ostati upamćen...