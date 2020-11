Šteta, Simeone dobio najgoru vest pred duel sa Barsom!

Brojimo sitno do kraja internacionalne pauze.



Održavanje utakmica i putovanje igrača u druge države, pa i na druge kontinente jasno sada nije najpametnije.



Klubovi će morati da dobrano da se namuče kako bi rešili probleme sa povredama i korona virusom kod nekih igrača - na to će sada morati da misli i Dijego Simeone!



FS Urugvaja je potvrdio pozitivan nalaz Luisa Suareza na COVID-19.



Napadač Atletiko Madrida je pozitivan uz saigrača Munjoza iz reprezentacije što znači da sledi pauza od najmanje deset dana do sledećeg negativnog nalaza.



Ovo ujedno znači da derbi na "Vandi Metropolitano" narednog vikenda gubi i deo svoje draži. Luis Suarez je treba da se susretne sa bivšim klubom i saigračima iz Barselone, sada će Čolo morati da traži druge opcije.













Suarez je fenomenalan u dresu "jorgandžija" na početku sezone, na devet odigranih utakmica ima pet pogotka uz jednu asistenciju.