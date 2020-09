Stavljena konačna tačka i na drugu najveću sagu ovog leta!

Ako je sapunica oko Lea Mesija bila najveća, onda je ovo bila odmah iza nje.







Lautaro Martinez, kao što smo i ranije preneli, definitivno ostaje u Interu.



Njegovi zastupnici danas su imali konačni sastanak sa čelnicima Intera i dogovor je pao - Lautaro ostaje.



Tokom dana se pojavila informacija da je Real Madrid uspeo da preotme Lautara, inače najveću želju Barselone, ali je ubrzo sve palo u vodu.



"Lautaro ostaje u Interu i to je sve. Nismo pričali ni o Barseloni ni o Realu Madridu, niti bilo kojim drugim klubovima. Imamo odličan odnos sa upravom Intera i to je to, Lautaro ostaje", rekao je Jake Beto.



Sada se čak očekuje da Lautaro dobije i bolji ugovor, po trenutnom nema više od tri miliona evra, a sada bi trebalo da prima pet i da potpiše do leta 2025.