Stativa! Vidić i Lazović umalo zajedno na klupi!

Jedan od najboljih srpskih fudbalera u istoriji Nemanja Vidić mogao je vrlo lako da sedne na klupu Lokomotive iz Moskve, ali to se neće desiti.



Marko Nikolić kao potencijalni novi šef struke ovog kluba je želeo Nemanju Vidića za pomoćnika, ali je ponuda odbijena, kako su naveli ruski mediji.



Nije bio jedini koji je mogao da sedne pored Nikolića, nekadašnji trener Partizana je želeo Danka Lazovića u svom stručnom štabu, ali ni on nije želeo da se upusti u novu avanturu u Moskvi.



Danko Lazović je sarađivao sa Markom Nikolićem i to u Videotonu kada je Kragujevčanin predvodio napad Mađara.



Sačekajmo mi prvo da se Nikolić smesti na klupu Lokomotive, a onda da vidimo i ko će mu biti pomoćnici.