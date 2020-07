Stativa i Zuma sačuvali Kepu, Čelsi na korak od LŠ, Velbek čuva Votford u eliti!

Fudbaleri Čelsija pobedili su u gostima Kristal Palas rezultatom 3:2 (2:1), dok je Votford posle preokreta savladao Norič - 2:1 (1:1) u 34. kolu Premijer lige.



Danas smo na Selhurst parku i Vikaridž roudu videli - sve. "Nefer plej" gol Čelsija, gol karijere Vilfreda Zahe, a potom i isti takav Danija Velbeka.No, da krenemo redom - Čelsi je gostovao gradskim rivalu, a na samom početku je poveo, posle nefer plej poteza. Nekadašnji kapiten Čelsija Geri Kejhil trčao je ka lopti zajedno sa Vilijanom i odjednom pao kao pokošen, ali je Brazilac nastavio akciju, proigrao Žirua, koji je sve to video, ipak, lagano smešta loptu u mrežu za 0:1.Svi su zastali, bio je veoma čudan trenutak, jer je bilo odmah jasno da je Kejhil teže povređen, a da su njegovi dojučerašnji saigrači nastavili akciju i dali gol.Povređenog Kejhila zamenio je Mamadu Sako, koji nije mnogo pomogao Palasu do kraja utakmice.Već u 27. minutu, Vilijan je ponovo asistent, lepo je proigrao Pulišića, koji još lepše gađa prvi ugao - 0:2. I onda smo videli najlepši potez na meču i gol karijere Vilfreda Zahe. On je u 34. minutu prihvatio loptu na nekih četrdeset ak metara, povukao je nekoliko koraka i potom raspalio pod prečku za 1:2 , odnosno rezultat prvog dela igre.Frenk Lampard je u nastavku, u 65. minutu napravio pravu dvostruku izmenu, ušli su Abraham i Loftus-Čik umesto Žirua i Barklija, i samo pet minuta kasnije kreirali akciju za 1:3. Loftus-Čik je povukao loptu, pravovremeno proigrao Abrahama koji od stative pogađa za dva gola prednosti. Ipak, samo minut kasnije, Palas se opet vraća, Van Anholt je ponovo pokazao da je jedan od najboljih ofanzivnih bekova u ligi, probio je po levoj strani i kao na tacni spojio Bentekea sa praznim golom - 2:3.