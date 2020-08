Statistika koja otkriva sve, ovo je Konteov ostvareni plan!

Statistika jeste nekada kao bikini, ali ima i situacija kada pokazuje dosta toga.



U utakmici polufinala Lige Evrope Inter je slavio protiv Šahtjora sa 5:0, bila je to i više nego ubedljiva pobeda izabranika Antonija Kontea, a jedan statistički detalj je svima upao u oko.



U pitanju je odnos faulova, Inter je napravio 21, a Šahtjor svega 3.



Ovom podatku dodajmo i da je Inter ostao bez kartona, a da je Šahtjor meč završio sa jednim žutim kartonom.



Jasno je da su fudbaleri Intera pravili faulove na najbolji mogući način, na začetku akcija Šahtjora, Konte jednostavno nije dozvolio igračima protivničkog tima da sagrade akciju od starta što im je očigledno bio udarac od kog nisu mogli da se oporave i ne samo to, pravili su neshvatljive greške, poput one kod četvrtog gola.