Danijel Staridž je ranije danas ostao bez kluba, pošto je turski Trabzon odlučio da raskine saradnju sa njim.



Kasnije, ovog popodneva, otkriveno je da je razlog za to - kazna FA zbog klađenja!



FA ima stroga pravila o zabrani klađenja kod profesionalnih fudbalera, a navodno je Staridž davao insajderske informacije o svom potencijalnom transferu u Sevilju i to svom bratu!



FA je u svom saopštenju izneo da će Staridž biti suspendovan iz sveta fudbala do 17. juna, do tada neće smeti da potpiše ni za jedan novi klub.



Po isteku kazne, Staridž će ponovo moći da traži novi klub, pošto je od danas opet slobodan.