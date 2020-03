Stanje u Italiji alarmantno, bivši reprezentativac poručuje: "Zaustavite fudbal!"

Stadionu i Italiji su zatvoreni do kraja meseca, svi mečevi elitnog ranga igraće se bez prisustva publike.



Ipak, i pored brojnih promena, Korona virus nastavlja da se širi, pa je u Lombardiji proglašeno vanredno stanje i čitava oblast će biti u potpunosti zatvorena.



Na "Čizmi" je u poslednjh 24 časa zabeleženo još 1145 slučajeva zaraženih COVID-19 infekcijom, što je nateralo vlasti na ozbiljniju reakciju.



Najgora situacija je u Lombardiji, zatvoreni će biti gradovi Milano i Bergamo, ali i pojedini gradovi iz drugih oblasti, kao što su Parma, Pijaćenca, Rimini, Ređo-Emilija, Modena, Pezaro, Padova, Trevizo, Alesandrija i Asti.



Povodom poslednjih dešavanja oglasio se i bivši fudbaler Rome i reprezentativac Italije Damijano Tomazi, koji je sada predsednik Asocijacije fudbalera u Italiji.



On je na društvenim mrežama istakao da zdravlje mora da bude na prvom mestu i da bi trebalo stopirati odigravanje fudbalskih mečeva do daljnjeg.



"Hajde da stopiramo ligu! Da li nam je još nešto potrebno? Zaustavite fudbal!", napisao je Tomazi na "Tviteru".



Videćemo kako će se situacija razvijati, stvari ne deluju dobro, zbog Korona virusa je Virtus Bolonja morala da odigra svoj meč sa Darušafakom u "Štark Areni" u Beogradu, a i nekoliko mečeva Lige šampiona će se igrati iza "zatvorenih" vrata, poput revanša između Juventusa i Liona u Torinu, ali i revanša između Valensije i Atalante na "Mestalji".