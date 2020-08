Šta sve zameraju Zidanu jutro posle? Jedan klub se nada da će se naljutiti!

Prosto je neverovatno, ali je tako.



Zinedin Zidan je meta kritika, nakon ispadanja od Sitija. Mnogi su posle poraza u Madridu, otpisali Real, ali na 1:1, stvari su se promenile, apetiti porasli, stadion je bio prazan, čini se, nekako jutro posle da je Real sam sebe eliminisao.



Zidan naravno nije kriv zbog gluposti koje je pravio sinoć Varan, ali mediji smatraju da nije reagovao, da je loše vodio meč, da je propustio da promeni stvari na poluvremenu, da da je kasnio sa izmenana.



Kada se odlučio na teren da pošalje nove igrače, već je bilo manje od deset minuta do kraja i stvari su bile izgubljene.



Takođe neki igrači su sakrili svoje nedostatke posle restarta, nije uspeo da im održi formu, ne samo Varanu, već Valverdeu koji se nije mogao prepoznati. Uz to, ovo je izgubljena sezona za Edena Azara koji je prvi na stubu srama. Francuzu se zamera da nije uspeo da uklopi najveće pojačanje, kao ni većinu ostalih od prošlog leta, pa iako je osvojena titula, Realu se eliminacije u osmini finala ne praštaju.







Uz to, nikome nije jasno zbog čega je Vinisijusa ostavio van tima, on je igrač koji može da promeni ritam, umesto toga šansu je pružio Rodrigu i ispostavilo se, pogrešio.



Sada se javljaju naravno komentari da je u ligi Benzemina titula, da je Real izgubio mogućnost da se bori za Ligu šampiona u Madridu, ali da nisu učinili ništa da vrate tu priliku, iako su 40 minuta imali šansu da utakmicu odvedu u produžetak.



Juventus se nada da bi Zidan mogao da se naljuti, i da kao posle Kijeva napusti klub. Međutim, to se neće desiti, jer Francuz ostaje na klupi, ne postoji šansa da se ponovo posvađa sa Perezom.







"Ako se ne desi nešto nepredviđeno, ili me ne otpuste, ostajem u Realu, oko toga nema nikakve priče", rekao je Zidan u noći poraza...