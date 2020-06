Šta posle Juventusa? Pet opcija za Kristijana Ronalda, bira između dva kontinenta!

Kristijano Ronaldo pruža odlične partije i u dresu Juventusa bez obzira na činjenicu da je ove godine napunio 35 godina.U Torinu još uvek ne razmišljaju o rastanku sa Portugalcem koji donosi mnogo stvari, ne samo na terenu, već i van njega.Ipak, svako malo se pojavjljuju prognoze o tome gde će osvajač pet Zlatnih lopti nastaviti karijeru nakon "bjankonera".U prvi plan izbilo je pet klubova.Opcija povratka u lisabonski Sporting je sasvim realna, to će zahtevati veliko odricanje jer Portugalci ne mogu da plati ni blizu 30 miliona evra po sezoni koliko Kristijano Ronaldo zarađuje u Torinu. "Lavovi" će svakako igrati na kartu ljubavi prema klubu koju fudbaler nikada nije krio.Još jedan je povratak moguć, naravno u pitanju je Mančester junajted. Odlaskom Žozea Murinja se to pitanje ponovo otvorilo, delio je svlačionicu sa Solskjerom, uz to i takmičarski motiv je itekako prisutan jer se Junajted uvek bori za trofeje.Pari Sen Žermen je odavno "pikirao" Ronalda kao pojačanje, čak se govorilo i o mogućnosti da se nakon Madrida preseli u Pariz, ali je on 2018. godine izabrao Juve.Zanimljivo, pojavio se i Bajern Minhen, a kao razlog se navodi Ronaldova želja da se dokaže u još jednog od pet najjačih liga na svetu.Na kraju, tu je i MLS, selidba u SAD donosi mnogo više od sportske priče, pa bi Ronaldo sasvim sigurno uspeo da promoviše svoj brend barem podjednako uspešno kao Dejvid Bekam.Gotovo je izvesno da će Portugalac i naredne sezone ostati u Juventusu, ali sledećeg leta puni 36...