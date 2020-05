Šta napraviše Francuzi od fudbala, Lion pred raspadom?!

Bili su veoma glasni, pokušavali sve ne bi li sezona bila nastavljena makar u nekom obliku početkom jula, ako ne i pre, ali vlasti su bile neumoljive, francuski šampionat je okončan, iako Lion nije završio sezonu.



Čeka ih revanš osmine finala Lige šampiona, oborili su Juventus u prvom meču, dobili sa 1:0, a revanš će igrati u Italiji pred praznim stadionom i to 8. avgusta.



"Masakriraće nas", kratko je rekao predsednik Žan-Mišel Ola, Lion će biti van forme, bez utakmica, tim ne može da trenira, a tužna realnost je da su u trenutku prekida šampionata bili sedmi i ostaju bez Evrope.



Bez prihoda, bez navijača, ako ostane na snazi zabrana okupljanja, oni će pretrpeti ogromne gubitke, novac od TV prava u Francuskoj je mnogo manji nego u ostalim ligama "petice", pa će kako bi se održali na površini morati da prodaju igrače.



Naime, L'Ekip tvrdi da je menadžerima već poslat signal, trojica najboljih i najtraženijih će napustiti klub.



Ko je u pitanju?



Pre svih, Memfis Depaj, promašaj Junajteda koji je u Lionu pronašao onu formu iz Holandije. Za njega ima mnogo interesovanja, iz Španije i Italije, mada nije nemoguće da se ponovo okuša u PL. Depaj i bez pandemije nije video sebe u Lionu, hoće da ode u jaču ligu, pričalo se o Milanu, ali teško da "Rosoneri" imaju novca.



Musu Dembelea žele svi, sjajni napadač košta oko 60 miliona evra, verovatno će Lion biti prinuđen da ga proda jeftinije. Zimus su pregovarali sa Junajtedom, nekadašnji igrač Seltika i Fulama je dovođen u vezu sa Realom, ali i još nekoliko klubova. Na tržištu neće biti mnogo boljih napadača od njega. Ima 23 godine, dug staž u mladoj francuskoj reprezentaciji, od dolaska u Lion dao je 31 gol u prvenstvu za nepune dve godine. Hteo ga je i Čelsi, on je svakako igrač koji će napuniti kasu kluba.



Lion će morati da se odrekne i bisera, Husema Auara, koji ima 21 godine i već dve sezone je standardan. Može da igra na više pozicija u timu, za ovog vezistu će biti otvorena prava aukcija, Liverpul je probao da pregovara zimus, ali su odbijeni. Sada se situacija promenila, pa bi za momka koji je poreklom iz Alžira mogla da bude prihvaćena ponuda, i to znatno manja nego što su u Lionu imali u projekcijama.









Barsa bi takođe da se okoristi, oni hoće defanzivnog vezistu Bruna Gimaraeša koji je tek stigao u klub, tačnije potpisao je ugovor u januaru, cena je bila 20 miliona, a Paranaenseu pripada i petina budućeg transfera.



Ola je već rekao da će rasprodati tim, da nema novca da podnese gubitke koje će za tim sa budžetom Liona biti ogromni...