Šta nam donosi Čempionšip – Fudbalsko čistilište za Ivića i Paunovića

Englezi će ponosno reći da je u pitanju najbolja druga liga na svetu, sa čim se možete složiti ili ne. Ali da ima najviše poznatih klubova, kao i najviše novca, to je činjenica. Čempionšip je čistilište, velikani pokušavaju da se vrate među najbolje, da odgrizu deo kolača od ogromnih premija u PL.



Zato većina posluje sa gubicima, oslanja se na prihod od karata, ali pandemija i prazne tribine će ih žestoko pogoditi. Biće obnovljena i neka stara rivalstva, a za timove koji su ispali iz PL, od životnog je značaja da se vrate. Dobijaju „padobran“ paket koji ih spašava zbog silnih gubitaka jer nema novca od TV prava, ali je potrebno odmah se vratiti.

Uvek naiđu na probleme na startu, jer je fudbal u Čempionšipu različit od PL, ali recimo Fulam i VBA su se vratili.

Brentford je prošle sezone stao na poslednjoj prepreci, ali „Pčele“ su to uračunale u neophodno učenje, mali tim na koji niko u Londonu ne obraća pažnju će startovati na novom stadionu, zadržali su Benrahmu, verovatno najboljeg igrača prošle sezone u čitavoj ligi, kao i tim, pa bi ove godine, na Grifin Parku, milju od Temze mogli da naprave poslednji korak ka slavi.

Obično zavara pogled na timove koji su ispali, jer Votford je doveo našeg Vladu Ivića na klupu, zadržao većinu igrača, kada vidite Ismailu Sara, Pereiru, Delofeua, Troja Dinija u nižem rangu ne možete da ne pomislite da će se prošetati.

Ali, to ist može da kaže i Norič koji je zadržao sjajne Arondsa, Kantvela, Džamala Luisa, koji su se afirmisali i pored ispadanja, dok Bornmaut počinje novu stranicu istorije, bez Edija Houva na klupi.

Slavni Notingem Forest nije uspeo da se vrati na 20-godišnjicu ispadanja iz PL, vlasnik Marinakis koji je poznatiji kao prvi čovek Olimpijakosa je stavio ultimatum pred Sabrija Lamučija, ovo je godina „Šumara“ ili tako misle. Prošle sezone su 207 dana proveli na poziciji koja vodi u plej of, ali su na neverovatan način ostali bez top 6. Grk ne odustaje, Meti Keš je otišao u Aston Vilu, Lajl Tejlor, Luk Friman i Tajler Bleket su stigli, pa je tim još jači.

Kada vidite negde Nila Vornoka, njušite promociju, on je specijalista za ulazak u PL, pa je Boro među timovima koji mogu da iznenade, mada nema više velikog trošenja na severu Engleske gde je propao Sanderlend, a Njukasl je daleko od velikih snova.



Birmingem sa Karankom na klupi je doveo Leka, Džordža Frenda iz Boroa, Klejtona, Torala iz Hala, ali su prodali najboljeg igrača Džada Belingema, verovatno će ostati izvan problema ali za njih, Hadersfild, KPR, Paunovićev Riding, Stouk, Barnsli koji je igrao odlično posle promene trenera tokom restarta sredina je najviše čemu mogu da se nadaju.



Derbi ima Runija i nekoliko mladih igrača, na klupi je Filip Koku, iz domovine je doveo te Vjerika iz Groningena, stigao je Mat Klark iz Brajtona, „Ovnovi“ su uvek tu, među kandidatima, ali plej of bi bio uspeh.



Ima tu boljih timova, recimo Kardif koji je sačuvao tim, to je uvek prednost, mada oni dobijaju tradicionalno kod kuće, kada nema publike to je ipak teže. Njihovi zemlja Svonsi, imaju Andru Ajua, uspeli su da se ušunjaju u plej of, ali kako nadoknaditi povratak mladog Rajana Brustera u Liverpul?





Bristol Siti je sačuvao tim, oni su bili užasni u finišu kada su izgubili šansu za baraž, Milvol je igrao sezonu iznad očekivanja, biće teško da to ponove. Preston nije menjao, i oni su tim za top 10, ali ne PL, dok je od novajlija dobro opremljen Koventri šampion treće lige.





Oni su istorijski veliki klub, Mark Robins je doveo sedam novih igrača, za tri godine ih je iz pakla četvrte lige vratio u Čempionšip. Prošle sezone, kada je prekinuto zbog korone izgubili su svega tri meča. Jasno je i da je druga liga za klasu bolja, međutim oni su na krilima euforije i čini nam se da će ih to nositi do sredine tabele.