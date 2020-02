Šta Murinjo kaže o kazni za "Građane"? Dobiće još jednu titulu?

Fudbaleri Totenhema su golom u poslednjim sekundama slavili protiv Aston Vile sa 3:2, a nakon susreta se medijima obratio Žoze Murinjo.



Prokomentarisao je i samu utakmicu, nije zadovoljan zbog velikog broja grešaka, ali je zadovoljan što je izvojevana pobeda, a između brojnih pitanja dobio je i jedno vezano za glavnu temu u svetu fudbala ovih dana.



Novinari su ga pitali da prokomentariše kaznu koju je UEFA izrekla Mančester sitiju za kršenje FFP-a, dve sezone bez Lige šampiona i 30 miliona evra.



Pojavila su se i pisanja da bi mogli da ostanu bez pojedinih titula, tačnije bez titule prvaka Premijer lige iz prošle sezone, koja bi tako pripala drugoplasiranom Liverpulu.



Murinjo se zapitao, da li bi i on mogao da dobije još jednu titulu?



"Nisam u poziciji da mnogo analiziram tu situaciju, to treba da urade UEFA i FIFA, ali, moram da pitam, da li to znači da bi drugoplasirani tim iz 2018. godine dobio titulu? Da ili ne? To bi bilo jako interesananto", rekao je Portugalac sa osmehom na licu.



Naravno, u sezoni 2017/18 su se "Građani" popeli na tron, dok je na drugom mestu na tabeli završio Mančester junajted, koji je sa klupe predvodio upravo Murinjo.







"Posebni" se tako nada da bi zbog kazne Sitija mogao da dobije i četvrtu titulu prvaka Engleske, a ionako je više puta izjavljivao kako mu je drugo mesto u toj sezoni sa "Đavolima" jedan od najvećih uspeha u karijeri.