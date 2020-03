Šta kaže Murinjo, sprema li "generalku"?

Portugalac zabeležio još jedan razočaravajuć rezultat sa Sparsima.

Totenhem je definitvno ostao bez trofeja i ove sezone, ispali su iz Lige šampiona od RB Lajpciga, u prvom meču su izgubili sa 1:0 kod kuće, sinoć su u Nemačkoj poraženi sa 3:0.



Murinjo već neko vreme nema pravog napadača na raspolaganju, opcije su mu dodatno bile smanjene minulog vikenda, kada se povredio i novajlja Stiven Bergvajn.



Holanđanin koji je stigao iz PSV se odlično pokazao u dresu "Pevaca", ali postoji bojazan da je i on završio sezonu.



Tako je Murinjo u startnih 11 izveo ofanzivni trio Lamela - Ali - Lukas Moura, nisu uspeli da zatresu mrežu "Bikova".



Nakon susreta, novinari su upitali Murinja da li na leto planira velike promene u ekipi.



"Ne verujem da će do toga doći. Na leto će nam se, ukoliko se nešto nepredviđeno ne desi tokom pauze ili Evropskog prvenstva, pridružiti Sisoko, Kejn, Son, Bergvajn i Ben Dejvis (trenutno povređeni) i to je velika stvar", istakao je "Posebni".









Mnogi insistiraju ipak da problemi leže dublje od samih povreda.



"Hoćete da pričam o drugom stvarima, kada je očigledno da se problemi stvaraju zbog povreda.



Hajde da odradimo jednu mentalnu vežbu. Zamislite Lajpcig bez Sabicera, Šika i Vernera. Hoćete da zamislite Liverpul bez Salaha, Manea, Hendersona, Firmina? Barselonu bez Grizmana, Mesija, Suareza i Pikea?



Hoćemo tako sa svakim timom na svetu? Mislim da bi se svaki tim mučio, šprosto je.



Možemo da se nosimo na tri ili četiri utakmice, ali ne tokom tri ili četiri meseca.



Svi igrači koji su na klupi Lajpciga igrali bi za moj tim u ovom trenutku", rekao je Portugalac.