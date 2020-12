Šta je to razočaralo Salaha? Nebitna, tako bitna stvar, a da li je klupa protiv Palasa Klopov odgovor na to!?

Najbolji fudbaler Liverpula Mohamed Salah priznao je da je bio razočaran kada je prošle nedelje umesto njega kapitensku traku na gostovanju u Mitjilandu poneo mladi Trent Aleksander-Arnold.



Egipćanin se nadao da će u odsustvu Džordana Hendersona on biti taj koji će predvoditi "crvene" u poslednjem meču poslednjeg kola grupne faze Lige šampiona, koji je bio bez rezultatskog značaja za oba tima.



U intervjuu za španski AS, jedan od najboljih fudbalera današnjice to je i priznao.



"Iskreno bio sam veoma razočaran. Očekivao sam da ću biti kapiten, ali to je odluka menadžera i ja sam je prihvatio" - rekao je Salah.



Da je došlo do blagog zahlađenja odnosa sa Jirgenom Klopom pokazao je današnji dan i gostovanje Kristal Palasu, gde je Salah dobio šansu u poslednjih pola sata meča.



Bez obzira na sve Egipćanin je za to vreme postigao dva gola i zabeležio jednu asistenciju u ubedljivoj pobedi od 7:0, kojom je Liverpul ostao na čelu tabele posle 14. kola.



Izvori bliski klupu večeras su preneli informaciju da fudbaler, kome ugovor ističe tek na leto 2023, ne namerava da napusti Enfild ove zime.