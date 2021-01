Šta je s favoritima? Kakav preokret na "Maradoni", autsajder odneo bodove!

Ekipa Napolija je razočarala svoje navijače.Na stadionu "Dijego Armando Maradona" u Napulju ekipa Napolija je poražena od Specije rezultatom 1:2 i to nakon preoreta.Nakon prvog poluvremena u kom nije bilo golova, na startu drugog gol za Napoli. Dobra je to akcija bila, Di Lorenco sa desne strane upošljava Petanju u sredini koji ne greši. Deset minuta kasnije penal za Speciju, Nzola je bio siguran izvođa č, a konačnih 1:2 postavlja Pobega u 82. minutu nakon što je lopta prethodno pogodila stativu. Gatuzo je crveneo od besa, nešto poput Željka Obradovića.Ono što treba napomenuti jeste i da je Napoli igrao sa igračem više i to kada je crveni karton dobio Ismajli u 77. minutu, pet minuta pre pobedonosnog gola.Nikola Maksimović jedini Srbin na današnjem meču, odigrao je svih 90 minuta za Napoli.