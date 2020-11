Šta je potrebno Mitroviću?

Fulam se sprema za bitnu utakmicu protiv Vest Hema. Donekle olakšavajuće vesti za "kotidžere" jeste to što Nobl i Mikel Antonio neće nastupiti, "čekićari" igraju veoma dobro na početku sezone.



Fulamu trebaju bodovi, prošlog vikenda je konačno došla i prva pobeda. Savladan je VBA sa 2:0 u derbiju rivala iz Čempionšipa, oba gola za Fulam namestio je upravo Aleksandar Mitrović. Utakmica sa Šefildom pre VBA je verovatno bila jedna od njegovih najgorih, promašio je penal a zatim ga i skrivio.



"Mitrović je prvi koji bi rekao da je razočaran sa nastupom protiv Šefilda. Može se desiti bilo kome, verovatno očekuje previše od sebe što fudbaleri znaju da rade. Od tada vidim pravu želju u njemu. Mislim da je bio jedan od glavnih pokretača i to smo definitivno videli u ponedeljak. Igrač koji je neumoran po pitanju radne etike, zabeležio je i dve asistencije što je veoma zadovoljavajuće. Mora to da doda u svojoj igri, on je tip igrača koji može uvesti druge igrače u igru", izjavio je Skot Parker.



Mitar je prošle sezone bio najbolji strelac Čempionšipa, ali je zabeležio tek tri asistencije. Da li ove sezone možemo očekivati popularni 'dabl-dabl'?