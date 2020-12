Šta je Murinjo rekao Klopu posle utakmice? Nemac nije hteo ni da čuje...

Menadžer Totenhema Žoze Murinjo iskoristio je i derbi protiv Liverpula za "treće poluvreme", pa se neposredno nakon poraza na Enfildu 2:1 suočio sa Jirgenom Klopom.



Liverpul je do pobede i prvog mesta na tabeli posle 13. kola došao golom Roberta Firmina u 90. minutu nakon što je sjajno zahvatio loptu posle kornera.



Nakon meča Murinjo je rekao Klopu da je najbolji tim izgubio, ali da se Nemac sa tim nije usaglasio.



Portugalac se nije zaustavio na tome rekavši:



"Ako bih se ponašao na način kako to on čini u prostoru zaduženom za trenere, mene bi isključili" - kazao je Murinjo aludirajući na temperament njegovog kolega sa klupe Liverpula.



Liverpil sada ima tri boda više od Totenhema, a u narednom kolu će gostovati Kristal Palasu, dok klub iz severnog Londona dočekuje Lester.