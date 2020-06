Šta je Modrić savetovao Mbapea?

Real Madrid se vratio sa 'pauze' i savladao Eibar rezultatom 3:1. Luka Modić je odigrao odličnih osamdeset minuta pokazavši da je i sa 34 i dalje jedan od glavnih u Zidanovom timu.



Hrvat ima ugovor do 2021. godine, ovih dana u prodaju stiže i njegova nova autobiografija te je imao razgovor sa italijanskom Gazetom. Ono što je najinteresantnije jeste njegov 'savet' izvesno najskupljem fudbaler sveta Mbapeu.



"Mbape poseduje sve, ali mislim da ako želi da napravi korak dalje u kvalitetu on mora otići u ligu gde njegov tim ne pobeđuje tako lako", izjavio je Modrić.



Potom je priča otišla u smeru Lige šampiona, Real Madrid ima težak posao pred revanš sa Mančester Sitijem. Madriđani su izgubili na svom stadionu rezultatom 2:1.



"Dosta favorita ima u LŠ, PSŽ igra dobro, mislim da će proći dobro iako ne igraju do avgusta. Lako je reći Barselona i Bajern. Morate biti oprezni sa Atletiko Madridom, i naravno, ko god prođe iz Siti - Real Madrid revanša. Vidim veliki potencijal u Vinisijusu, dok volim da posmatram De Brujneov i Sterlingov stil igre", prokomentarisao je iskusni vezista.













"Siguran sam da mogu još dve godine da igram na vrhunskom nivou a onda ćemo videti. Voleo bih da završim karijeru u Real Madridu, ali to zavisi i od kluba takođe", završio je Modrić.



Upravo se Real Madrid pominje kao glavni favorit za potpis Kilijana Mbapea. Nema sumnje da bi PSŽ tražio više čak i od cifre koju su svojevremeno dali za Nejmara, ali novi "galaktikos" ne može doći jeftino.